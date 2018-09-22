İran'da askeri törene terör saldırısı

Bir muhabirin İran devlet televizyonuna verdiği demeçte " Geçit töreni sırasında silahlı kişilerin kürsüye ateş açtı birçok ölü ve yaralı var" dedi.

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA — Abas Aslani (@AbasAslani) 22 Eylül 2018

İran devlet televizyonu, Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.