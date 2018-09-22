İran'da askeri törene terör saldırısı
İran'ın Ahvaz kentinde askeri töreni sırasında terör saldırısı meydana geldi. Olayda ölü ve yaralılar var.
Bir muhabirin İran devlet televizyonuna verdiği demeçte " Geçit töreni sırasında silahlı kişilerin kürsüye ateş açtı birçok ölü ve yaralı var" dedi.
VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA— Abas Aslani (@AbasAslani) 22 Eylül 2018
İran devlet televizyonu, Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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