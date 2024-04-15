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  • İran'dan İsrail'e cevap: Saniyeler içinde karşılık veririz!
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İran'dan İsrail'e cevap: Saniyeler içinde karşılık veririz!

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e cevap: Saniyeler içinde karşılık veririz!
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Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti.

İran'ın bu sayede meşru müdafaa çerçevesinde askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakıri, "Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor." dedi.

İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

İran'a saldırı için hazırız

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