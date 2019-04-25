'Irkçılığa en iyi cevap bu topraklarda verildi'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde düzenlenen anma töreninde, “Mehmetçik savaş alanında, inancı gereği taşıdığı metaneti ve merhametiyle insanlık değerlerini de savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır” dedi. “Bugün dünyada hızla yayılan ırkçılık ve İslamofobi’ye en anlamlı cevap bu topraklarda verilmiştir” vurgusu yapan Ersoy, “Dürüst bir niyet, temiz bir kalple bu cevabın izini süren herkesin yolu Çanakkale’ye düşecek ve aradığını burada bulacaktır” diye konuştu. Ersoy şunları söyledi:

SAYGIYLA EĞİLİYORUM

“Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün çabalarına rağmen, birilerinin inatla görmek istemediği insanlık değerlerini, birbirleriyle savaşırken gören ve gönüllerinde karşılıklı anlayış ve saygıyı yeşerten atalarımızın bir asır önce verdiği mesajı bütün dünyanın anlamasını umut ediyorum.” Törende İtilaf Devletleri adına konuşan Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton-Simith, büyük büyük babasının Çanakkale’de hayatını kaybettiğini ancak mezarının belli olmadığını söyledi. Carleton-Simith, eski İtilaf Devletleri’ni temsilen burada bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Türkiye ve Büyük Britanya’nın karşı saflarda olmasının üzerinden 100 yıl geçtikten sonra şimdi NATO müttefikleri ve birbirine güvenen dostlar olmaları, uzlaşmanın değerini sergileyen önemli bir göstergedir. Hep birlikte geçmişte savaşmış bu insanları onurlandırmalı ve gelecekte savaşmaya daha az ihtiyaç duyacağımız bir dünya yaratmak için çaba harcamalıyız.”

Gazi Mustafa Kemal’in “Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükut içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindediler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır” sözünü tekrarlayan Carleton-Simith “Eski İtilaf Devletleri adına Çanakkale Gelibolu’nun hatırası ve ortak geleceğimiz önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

TÜRK YILDIZLARI

İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu Mehter Takımı anma töreninde konser verdi. Türk ve Anzak askerleriyle gaziler ve izciler tören geçişi yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol üyeleri, geçit töreninden sonra Şehitler Abidesi’nin deniz tarafında kurulan alana geçti. Türk Yıldızları’nın Çanakkale Boğazı üzerindeki gösterisi, izleyenler tarafından beğeniyle takip edildi.