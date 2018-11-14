İş adamı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
İş adamı Ali Rıza Gültekin (57), Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.