İş adamı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.