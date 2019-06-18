Hacı Bayram Camii'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı
Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınıyorHacı Bayram Camii'nde namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldırıyor.
Ankara Hacı Bayramı Veli Camii'nde Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınıyorHacı Bayram Camii'nde namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldırıyor.
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