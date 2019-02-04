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İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı çalışma ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı çalışma ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Çipras'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 5-6 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı hatırlatıldı.
 
Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği kaydedilen açıklamada, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların da ele alınacağı belirtildi.
 
Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü ifade edildi.

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