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İş yerini kundaklamak isterken kendini yaktı

Karaman'da kapısına benzin dökülerek iş yerini kundaklamak isteyen kişi kendini yaktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA12 Mayıs 2020 Salı 15:23 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 15:23
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Olay, 3 gün önce akşam saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde yaşandı. İşyerinin önüne gelen A.D. (24), önce pet şişe içerisindeki benzini kapının önüne döktü. Cebinden çıkardığı çakmakla benzini ateşe veren şahıs alevlerin arasında kaldı. Ayakları tutuşan şahıs kendisini yere atarak ateşi söndürmeye çalıştı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kundaklamaya çalıştığı tekel bayisi ise belediye temizlik çalışanları tarafından alevler iş yerine sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluşmadığı olayda, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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