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İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: Biri ağır 6 kişi yaralandı

Kayseri'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 23:49 - Güncelleme:
İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: Biri ağır 6 kişi yaralandı
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E.A. idaresindeki 38 P 2229 plakalı işçi servisi ile A.E. yönetimindeki 38 ACA 719 plakalı hafif ticari araç, Şirintepe Mahallesi 2132. Sokak'ta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden işçi servisi, yol kenarındaki boş tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 5 yaralı işçi ile hafif ticari aracın sürücüsünü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan E.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü A.E'nin ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.

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