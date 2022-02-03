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İşçileri taşıyan minibüs devrildi, bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:08
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Mehmet Kızıltaş yönetimindeki 70 ED 102 plakalı işçi taşıyan minibüs, Karaman-Karapınar kara yolunun 35. kilometresinde devrildi.

Sürücü Kızıltaş, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Minibüsteki Osman R, Selman Ö, Sami A, Mehmet A. ve İlyas S. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kızıltaş'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Minibüsün bölgedeki bir taş ocağında çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

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