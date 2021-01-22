İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2021 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4191
  • EURO
    9,0249
  • ALTIN
    439.071
  • BIST100
    1533.58
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşgalci İsrail askerleri 5 Filistinliyi daha yaraladı
Güncel

İşgalci İsrail askerleri 5 Filistinliyi daha yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 15:18 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 15:18
ABONE OL

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Deyr Cerir beldesinde çıkan olaylarda 5 Filistinli, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle yaralandı. Ayrıca çok sayıda Filistinli de İsrail güçlerince atılan gazdan etkilendi.

Öte yandan Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Yahudi yerleşim birimi karşıtı düzenlenen gösterilerin devam ettiği bildirildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.