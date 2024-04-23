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İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi daha yaraladı

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 3 Filistinliyi yaraladı.

AA23 Nisan 2024 Salı 00:17 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi daha yaraladı
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarında İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açarak müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, El Halil kentine yakın Beyt Emr ve Halhul bölgelerinde İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bazı araçlarda hasar olduğu görüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

  • İsrail güçleri
  • Filistinli yaralı
  • Batı Şeria

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