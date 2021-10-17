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İşgalci İsrail polisi yine Filistinlilere saldırdı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli gençlere yönelik müdahalesinde 1 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

AA17 Ekim 2021 Pazar 00:06 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 00:06
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı çevresindeki Filistinli gençlere plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.

Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan Sahire Kapısı'na dek uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.

İsrail polisinin müdahalesi sonucu bir Filistinli genç plastik mermi ile yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessiz ibadetinin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

İsrail mahkemesinin söz konusu kararının ardından Kudüs'te yaşanan gerginlikler tırmanışa geçti.

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