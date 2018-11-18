İşgalci İsrail'in Tarım Bakanı Ariel, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İşgalci İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanı Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e girdi.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan bakan ve beraberindekilerin daha sonra Harem-i Şerif'ten ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bugün Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 53 olduğu kaydedildi.

İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi'nden bakan olan Ariel, 9 Eylül'de de Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN KINAMA

Uri Ariel'in Mescid-i Aksa baskınına Filistin yönetiminden kınama geldi. Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusud el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanın beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle bugün Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınayarak, "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, İsrail'in garip ve kabul edilemez dini bir savaşla bölgeyi ateşe verme planının bir parçası." ifadesini kullandı.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.