İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7999
  • EURO
    32,6724
  • ALTIN
    1977.11
  • BIST100
    7624.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsias Otel davasında ilk duruşma: Yoğun güvenlik önlemi alındı
Güncel

İsias Otel davasında ilk duruşma: Yoğun güvenlik önlemi alındı

Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşması görülecek. Dava öncesi adliye dışı ve içinde geniş güvenlik önlemi alındı.

IHA3 Ocak 2024 Çarşamba 08:47 - Güncelleme:
İsias Otel davasında ilk duruşma: Yoğun güvenlik önlemi alındı
ABONE OL

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetti.

İsias Otel davasının ilk duruşması için adliye içi ve dışında polis görevlendirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davacı sayısının fazla olması nedeniyle bu dava için özel salon ayarlandı. Adliyenin bodrum katında yer alan konferans salonu mahkeme salonuna çevrildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokratın da İsias Otel davasının ilk duruşmasını takip edeceği bildiriliyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davada 5'i tutuklu toplam 11 şahıs hakkında "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.