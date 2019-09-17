İBB'de işten çıkarılan işçiler CHP önünde: Ey İmamoğlu hani kimse işinden olmayacaktı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçilerin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.