İSKİ personel alımı ne zaman 2018 İSKİ personel alımı başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlar 461 kişilik açılan İSKİ memur personel alımı detaylarını merak ediyor. Peki hangi kadrolara alım yapılacak? Memur olmak isteyenler müjde! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda 461 memur alımı yapacak olup, 130 Mühendis, 3 Şehir Plancısı, 5 Kütüphaneci, 3 Mimar, 5 Kimyager, 1 Peyjaş Mimarı, 1 grafiker, 2 Restaratör, 1 Psikolog, 3 Biyolog, 2 Hemşire, 3 Tercüman, 200 Bilgisayar İşletmeni ve 80 Tekniker ve 20 Teknisyen olmak üzere toplamda 461 kişilik kadro ile memur personel alacak. İSKİ personel alımı şartları neler? İlgili ilana başvuru yapacak adaylar, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesindeki A bendinde bulunana niteliklere göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek yer alıyor. İşte İSKİ memur alımı son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Söz konusu ilan 26 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete, Devlet personel Başkanlığı ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinde yayımlanmış olup adayları büyük heyecan la başvuruların başlamasını beklemekteydiki başvurular bugün ( 03 Aralık 2018 ) itibari ile başladı.Buna göre adaylar başvurularını en geç 10 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecektir. Sonrasında ise adaylar yaptıkları elektronik başvuruyu ve başvuru için istenen belgeleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaklardır.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda 461 memur alımı yapacak olup, 130 Mühendis, 3 Şehir Plancısı, 5 Kütüphaneci, 3 Mimar, 5 Kimyager, 1 Peyjaş Mimarı, 1 grafiker, 2 Restaratör, 1 Psikolog, 3 Biyolog, 2 Hemşire, 3 Tercüman, 200 Bilgisayar İşletmeni ve 80 Tekniker ve 20 Teknisyen olmak üzere toplamda 461 kişilik kadro ile memur personel alacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet memurları kanununa göre istihdam edilmek üzere Kamu Personel, Seçme Sınavından ve bazo pozisyonlar için Yabancı Dİl Sınavından puan almış olmak şartı aryacak. Buna göre adayların KPSS puan türü esas alınarak yapılacak sıralama soucunda adaylara Giriş sınavı ile sınav yapılacak olup, çıkan sonucuna göre adaylara 07 Ocak 2019 tarihi ile 08 Şubat 2019 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlgili ilana başvuru yapacak adaylar, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesindeki A bendinde bulunana niteliklere göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise Mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kueumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Bilgisayar İşletmeni kadrosu için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek., Son 5 yıl içerisinde yapılmış olan Yabancı dil sınavından İngilizce dilinden en az C seviyesinde puan almış olmak şartları aranacak.

İSKİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İSKİ HAKKINDA

İdari Yapı

2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi İdarenin Genel Kurulu’nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, İdarenin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 19 Daire Başkanlığı ve 96 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 3 bin 701 işçi, 2 bin 545 memur olmak üzere toplam 6 bin 246 personel görev yapmaktadır.

İdarenin gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.

İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atıksu abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır.

Su Yönetimi

İstanbul’un su kaynaklarının %98’i yüzeysel su kaynağı niteliğindedir. Yağışlarla gelen sular, baraj ve doğal göl dediğimiz alanlarda biriktirilmekte, regülatörlerle toplanarak içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İstanbul’a su sağlayan 1 doğal göl, 8 baraj, 8 regülatör ve bentler olmak üzere muhtelif kapasitede toplam 18 adet yüzeysel su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca barajlardaki mevcut su miktarını maksimum faydada kullanmak ve mevcut su miktarının daha uzun süre şehri beslemesine imkan sağlamak için su kuyuları ve kaynak suları hizmete alınmaktadır. Aktif içmesuyu kuyusu ve kaynak suyu adedi 161’e ulaşarak, aylık ortalama 3 milyon 500 bin metreküp içmesuyu temin edilmektedir.

İçmesuyu kaynaklarının yıllık toplam verimi 1 milyar 660 milyon metreküptür.

İçmesuyu kaynaklarının su toplama havzaları; Melen ile birlikte 6.157 kilometrekareye ulaşmaktadır.

Su kaynaklarının %60’ı Anadolu Yakası’nda, %40’ı Avrupa Yakası’ndadır. Buna karşılık nüfusun %60’ı Avrupa Yakası’nda, %40’ı Anadolu Yakası’nda ikamet etmektedir.

Su kaynaklarında biriktirilen sular, çapı 3 m'yi bulan isale hatlarıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İsale hatlarının 823 km’si çelik, 598 km’si duktilfont, 20 km’si polietilen ve kalanı diğer (tünel, kanal ve galerilerden) oluşmaktadır. İsale hatları maksimum 40 atü basınca dayanıklıdır.

İstanbul’un engebeli coğrafyası ve suyun çok uzak mesafelerden şehre ulaştırılması büyük enerji ihtiyacı doğurmaktadır. Suyun kaynağından itibaren musluklara ulaşmasına kadar her evrede içmesuyu hatlarında basınçlı su olabilmesi için terfi sistemleri kurulmuştur. Toplam 115 adet terfi istasyonunda bulunan muhtelif kapasitelerdeki pompalarla suyun şehrin her noktasına ulaşması temin edilmektedir. İçmesuyu terfi sistemlerinin toplam kurulu gücü 308.805 kVA ve yıllık tüketilen enerji miktarı ortalama 757 milyon 805 bin 995 kWh’dır.

İçmesuyu kaynaklarındaki hamsular, gerekli arıtma işlemleri için isale hatları vasıtasıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaşmaktadır. Bu tesislerde içilebilir standartlara getirilen içmesuyu arıtımında ozon sistemi kullanılmaktadır.

İstanbul’un muhtelif bölgelerinde farklı büyüklükte, su tüketim dengesinin sağlanması, enerji tasarrufu, arızalar ve enerji kesintileri sebebiyle oluşan su kesintilerinin minimuma indirilmesi için su depoları inşa edilmiştir.

Arıtma işlemine müteakip su, isale hatları ve içmesuyu şebekesi ile su dağıtım sisteminde yol alarak İstanbullulara ulaşır. İstanbul’da içmesuyu şebekesi olarak duktilfont borular kullanılmıştır. İçmesuyu şebekesinde dayanıklılık, sızdırmazlık, uzun ömür gibi özellikleri gözönünde tutulmaktadır.