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  • İslam düşmanı akademisyen Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı
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İslam düşmanı akademisyen Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı

Kadir Has Üniversitesi'nde mescide ayakkabılarıyla giren öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın'ın TSK karşıtı bildiriye imza attığı, başlatılan soruşturma kapsamında ise gözaltına alındığı ortaya çıktı. Öte yandan olay sonrası üniversitenin konuyla ilgili inceleme başlattığı, Sayın'ın ifadesinin alınması için emniyete çağrıldığı öğrenildi.

26 Aralık 2023 Salı 07:56 - Güncelleme:
İslam düşmanı akademisyen Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı
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Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın ile öğrenciler arasındaki tartışma 24 Aralık Pazar günü sosyal medyaya taşındı. Videoda mescit olarak kullanılan odanın önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler ile aynı odaya ayakkabı ile basan Sayın'ın tartışması yer aldı. Söz konusu görüntülerde; öğretim görevlisi Sayın'ın, tüm ısrarlara rağmen özellikle ayakkabılarıyla mescit halısını çiğnediği görülüyor.

"Hristiyanlar da buraya ayakkabıyla girebilir değil mi? Ben Hristiyanım, ben Budistim" şeklinde dışarı çıkmayı reddeden akademisyenin, güvenliğin çağrılmasıyla mescitten çıktığı görülüyor.

Sosyal medyada yayılan videonun tepki çekmesinin ardından üniversitenin konuyla ilgili inceleme başlattığı, Sayın'ın ifadesinin alınması için emniyete çağrıldığı öğrenildi.

Olay sonrası TÜGVA da çirkin saldırıyı protesto etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından, "Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır" dedi.

Öte yandan Zeliha Gizem Sayın'ın; terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Hendek Operasyonları'na karşı çıkan "Barış Akademisyenleri Bildirisi"ne imza attığı, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

  • Zeliha Gizem Sayın
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