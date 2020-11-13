13 Kasım 2020 Cuma 15:51 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 15:51

İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası merak konusu oldu. İsmail Fehmi Cumalıoğlu 1912 doğumlu olup, bakanlıklar ve başhekimlikler yapmıştır. 96 yılında vefat eden İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun ismi Tekirdağ'a yapılacak olan şehir hastanesine verilecektir. İşte İsmail Fehmi Cumalıoğlu hakkında merak edilenler.

İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU KİMDİR?

İsmail Fehmi Cumalıoğlu, 1912 Tekirdağ doğumlu Türkiye Türk siyasetçidir.

İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Mütehassısı oldu. Samsun Askerî Hastanesi Baştabibliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2. Dönem Kayseri, 4. ve 5. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu (Bazı kaynaklarda Hilmi adı da geçmektedir) Şair, siyasetçi ve doktordur.

İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İç Hastalıkları Mütehassısı oldu. Tabib Albay, Samsun Askerî Hastanesi Baş Tabibliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2.(13.) Dönem Kayseri, 4.(15) ve 5.(16) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı.

Dedesi, Fatih Camii dersiamlardan Müderris Cumalı Ali Zühtü Efendidir. MSP’de Genel Başkan Yardımcısı, AP lideri Süleyman Demirel başkanlığında AP-MSP-MHP’nin katılmasıyla kurulan 2. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978) oldu.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu 84 yaşında vefat etti.

Eserleri: (Şiirleri) Örülmemiş Duygular (1934), Gölde Sabah (1934), Senin İçin (1936), Çığlık (1959).

İnceleme eserleri:

Vazife ve Feragat (1937), 14 Mart’tan İlhamlar (1938), Mehmet Akif’in Hayatı ve Tefekkür Cephesi (1959), Mehmet Akif’in Hayatı ve İstiklal Marşı (1962), Komünizm ve İslâm (1963), İslâm’a İftira Edenlere Cevap! (1967), İman: Milletlerin Kaderini Çizen Hakk’a ve Batıla Dayalı İnanışlar (1968). İsmail Fehmi Cumalıoğlu “İslam Dini” isimli bir ilmihal kitabı da yazmıştır.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu 1977 yılından 1978 yılına kadar Çalışma Bakanı olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıydı.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu 25 Temmuz 1996 yılında Ankara'da vefat etti.