İsmail Sütyemez: Yeşil alanları artırmak zorundayız

Şehir planlamalarında kentsel açık yeşil alanların insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten İsmail Sütyemez, iklim değişikliğinin olası sonuçlarını azaltması açısından da yeşil alanların artırılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan, yaklaşık 1 milyon 700 bin m2 büyüklüğe sahip Yeşil Vadi Park'ın çevre düzenlemesi ve mimari yapılanmasını üst düzey bir başarı ile halka sunan Şehir Proje'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Sütyemez, devam eden projeleriyle yükselen bir marka olduklarını vurguladı.



YAPTIĞIMIZ HER ÇALIŞMA İNSANLIĞIN YARARINA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre şehirlerde 10-15 m2 arasında olan kişi başına düşen yeşil alanların gelişmiş ülkelerde 20-25 m2 olması gerektiğini aktaran İsmail Sütyemez, projelerinde bu verileri dikkate aldıklarından bahsetti: "Yaptığımız her çalışmayı insanlığın mutluluğu ve yararı için ele alıyoruz. Kaliteden ve titiz çalışma prensiplerimizden asla vazgeçmeden yurt içi ve yurt dışında büyük projelere odaklanıyoruz."

YEŞİL ALAN DEMEK DÜNYA SAĞLIĞI DEMEK

Yeşil alanların doğaya verdiği katkıyı mikro ve makro ölçekte dünya sağlığıyla bir tuttuklarını ifade eden İsmail Sütyemez, Şehir Proje ile peyzaj ve inşaat sektöründe yakın zamanda daha da ses getireceklerini sözlerine ekledi.