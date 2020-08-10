İspanya ile Cezayir arasında ''düzensiz göç'' görüşmesi

AA 10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:34 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:34

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Marlaska'nın, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildiği belirtildi.

Görüşmede, Cezayir ile İspanya arasında güvenlik ve organize suçlarla mücadele gibi pek çok konudaki iş birliğine değinildiği kaydedildi.

Marlaska bir günlük ziyareti kapsamında ayrıca Cezayirli mevkidaşı Kemal Bilcud ile de bir araya geldi.

Bilcud, Cezayir devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İspanyol mevkidaşıyla düzensiz göçmen meselesini ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede, Marlaska'ya ülkesinin düzensiz göçmen meselesi konusunda yaşadığı sıkıntıları açık bir şekilde aktardığını belirten Bilcud, Cezayir'in bu meseleyle mücadele konusunda önemli maddi ve insani olanaklarını seferber ettiğini kaydetti.

Düzensiz göç meselesinin, son yıllarda Cezayir ile İspanya arasındaki en önemli meselelerden biri olduğu ifade ediliyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde, düzensiz göç dalgasının en önemli kaynağının Mağrip ülkeleri olduğu belirtiliyor.

Ülkenin, Sahel ülkelerindeki yoksulluk ve çatışmalardan kaçan göçmenlerin geçiş noktası olarak kullanıldığına işaret eden Cezayir makamları da bu meseleye güvenlik çözümlerinin dışında kapsamlı bir şekilde yaklaşılması çağrısında bulunuyor.