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İspanya'da son 24 saatte koronarivüsten 739 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi

07 Nisan 2020 Salı 12:39 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 12:39
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