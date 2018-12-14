Isparta’da 1 yarbay ve 1 uzman çavuşa FETÖ gözaltısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün muvazzaf asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan Isparta’daki farklı birimlerde görevli 1 yarbay ve 1 uzman çavuş yakalandı.