Isparta’da 1 yarbay ve 1 uzman çavuşa FETÖ gözaltısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün muvazzaf asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan Isparta’daki farklı birimlerde görevli 1 yarbay ve 1 uzman çavuş yakalandı.
- İHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Isparta’daki 2 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında ‘FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olma’ suçlamasıyla gözaltı kararı verilen Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevli C.S. isimli Yarbay ile Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Z.D. isimli uzman çavuş, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan 2 rütbeli askerin İstanbul Emniyeti’ne sevk edileceği belirtilirken, söz konusu operasyona, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildiği öğrenildi.
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