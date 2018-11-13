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Isparta’da 240 şişe sahte içki ele geçirildi

Isparta’da polisin düzenlediği operasyonda üzerine gerçeğinden ayırt etmesi güç sahte bandrol yapıştırılan farklı marka ve miktarlarda 240 şişe sahte içki ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente farklı illerden sahte içki getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. M.A.V. isimli şüphelinin evine operasyon düzenleyen KOM Şube Polisi, yapılan aramalarda 240 şişe farklı marka ve miktarda sahte içki ve bu şişelere yapıştırılmış vaziyette gerçeğinden ayırması güç olan 240 sahte bandrol ele geçirdi. M.A.V. hakkında adli işlem başlatılırken, sahte içkilere de el konuldu.

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