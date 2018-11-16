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Isparta'da bedelli askerler yemin edip, terhis oldu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nda 3'üncü dönem bedelli erler için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

  • DHA
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Isparta Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Isparta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan ve bedelli erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, bedelli olarak vatani görevini yapan 45 asker yemin etti. Yemin eden askerler adına konuşan Jandarma Er Akın Kıraç, "Bugün askerliğimizin en anlamlı günü. Çünkü büyüklerimizin, komutanlarımızın, ailelerimizin ve silah arkadaşlarımızın şahitliğinde ve huzurlarında burada elde ettiğimiz, üstün askerlik meziyetlerimizi perçinledik, askerlik andıyla daha üst seviyeye çıkardık" dedi.
 
Jandarma Er Fuat Oskay'ın 'Görev' adlı şiiri okunmasının ardından birliğe ilk teslim olan Jandarma Er Ruşen Mehmet Akdağ'a ve önceki dönem askerliğini Isparta'da yapan Ali Sergen Alper'e Albay Mustafa Özdurhan tarafından belge verildi.
 
Tören, askerlerin marşlar eşliğinde yapılan resmi geçidinin ardından sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi, fotoğraf çektirdi.

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