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Güncel

Isparta'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Isparta'da iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda Osman Elvan (25) bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri, 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA10 Ekim 2020 Cumartesi 12:42 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:43
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Kavga, saat 00.30 sıralarında Gökçay'daki mesirelik alanda yaşandı. Osman Elvan ve Ahmet Demirel, beraberlerinde N.B., H.B. ve K.K. adlı kadınlar bulunan H.B. ve M.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında karşı gruptaki 2 erkekten biri olan H.B., Osman Elvan'ı bıçakla yaraladı. M.Ç. ise Ahmet Demirel'i darbetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Osman Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Demirel ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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