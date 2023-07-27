İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2023 Perşembe / 10 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,969
  • EURO
    29,6426
  • ALTIN
    1684.53
  • BIST100
    6852.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Güncel

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Isparta'nın Gönen ilçesinde, buğday tarlasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 17:56 - Güncelleme:
Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ABONE OL

Gümüşgün - İğdecik köyleri arasındaki Baladız mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 uçak ve 2 helikopterle karadan da çok sayıda ekiple müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Isparta Valisi Aydın Baruş, bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının buğday tarlasında başladığını ve yaklaşık 150 dekarlık buğdayın zarar gördüğünü bildirdi.

Yangının tarlanın arkasındaki ormanlık alana sıçradığını anlatan Baruş, şunları söyledi:

"Hızlı müdahaleyle ormanlık alanda fazla miktarda zarar olmadı. Yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bu tepenin arkasındaki alan ağaçlandırma sahası, o açıdan riskli bir durum oluşmuştu. Havadan, karadan müdahale başlatıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden iki uçak, bir yangın söndürme helikopteri geldi. Biz de buradaki kara havacılık okulundaki bir yangın söndürme helikopterini harekete geçirdik. Bunun yanında belediyelerden itfaiye araçları, 10 arazöz, iki su ikmal aracı ve 110 personelle yangına etkili bir şekilde müdahale edildi. Büyük çaba sonucu yangın ilerlemeden durduruldu. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor."

"RİSK HER ZAMAN VAR ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Yangının çıkış nedeniyle ilgili de çalışma yapıldığını belirten Baruş, "Sebebini henüz bilmiyoruz. Büyük ihtimalle insandan kaynaklı bir hatadır. Bu tür hava şartlarında en ufak bir ihmal dahi vahim sonuçlara yol açabiliyor." dedi.

Sıcaklığın yüksek, nemin düşük olduğu rüzgarlı havalarda orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Baruş, vatandaşları ateş yakmamaları, araziye sigara atmamaları konusunda uyardı.

Özenle yetiştirilen ağaçların bir kıvılcımla yok olduğunu ifade eden Baruş, yangınlarda ormanların yanında içinde yaşayan canlıların da zarar gördüğünü bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.