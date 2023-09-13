İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2023 Çarşamba / 28 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9414
  • EURO
    28,944
  • ALTIN
    1656.01
  • BIST100
    8050.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkaan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü
ABONE OL

Bağkonak köyünün Aktaşlıbunar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bağkonak Köyü Muhtarı İsmail Başoda, gazetecilere, yangını duyar duymaz tüm araçlarla müdahale ettiklerini söyledi.

Sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısı yaptıklarını belirten Boşoda, "Orman İşletme Müdürlüğü, Yalvaç Belediyesi ve Konya Akşehir ilçe ekiplerinin desteği ile yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybımızın olmaması sevindirici. Fakat ormanlarımızın bu denli tehlikelerle karşı karşıya kalmaması için halkımızın mümkün olduğunca dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.