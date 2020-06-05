Isparta'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Isparta Cuma namazı kılınabilecek camiler

05 Haziran 2020 Cuma 12:31 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 12:31

Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler Isparta Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından belirlendi. Isparta Müftülüğü yaptığı çalışmalar ile il genelinde tüm mahallelerde cuma namazı kılınacak camileri, mescitleri, meydanları ve kapasitelerini açıkladı. Buna göre Isparta il genelinde çok sayıda cami ve meydanda cuma namazı kılınabilecek. Avlu ya da bahçesi olmayan camilere yakın bahçe, okul, pazar yerleri de kullanılabilecek. İşte Isparta Cuma namazı kılınacak camiler listesi ve mahalle listesi;

ISPARTA'DA CUMA NAMAZINA İZİN VERİLEN CAMİLERİN BULUNDUĞU MAHALLELER

Akkent Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Ayazmana Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Batıkent Mahallesi, Binbirevler Mahallesi, Çelebiler Mahallesi, Çünür Mahallesi, Davraz Mahallesi, Dere Mahallesi, Doğancı Mahallesi, Emre Mahallesi, Fatih Mahallesi, ve Gazikemal Mahallesi'nde cuma namazı kılınacak camiler listesi belli oldu.

Bununla birlikte Gülcü Mahallesi, Gülevler Mahallesi, Gülistan Mahallesi, Halıkent Mahallesi, Halife Sultan Mahallesi, Hızırbey Mahallesi, Hisar Mahallesi, Işıkkent Mahallesi, İskender Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Keçeci Mahallesi, Kepeci Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Kutlubey Mahallesi, Mehmet Tönge Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Muzaffer Türkeş Mahallesi, P. Mehmet Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Sermet Mahallesi, Sidre Mahallesi, Sülübey Mahallesi, Turan Mahallesi, Vatan Mahallesi, Yayla Mahallesi, Yedişehitler Mahallesi, Yenice Mahallesi ve Zafer Mahallesi için de cuma namazı kılınabilecek camiler açıklanmış oldu.

ISPARTA CUMA NAMAZI KILINABİLECEK CAMİLER

Buna göre valilik onayı ile Isparta il merkezinde, şartlara uygun camiler şöyle listelendi;

Isparta Ulu Cami,

Bilal-i Habeşi Cami,

Halıkent Cami,

Gülistan Cami,

H.Ali Gökgöz Cami,

Mavikent Cami,

Mevlana Cami,

Batıkent Cami,

Anadolu Cami,

Davraz Pazar Cami,

Habibullah Cami,

Özkanpaşa Cami İkikavacık Cami

H.Emine Çırak Cami,

Medine Cami,

Şehrigül Cami,

Mekke Cami Yedişehitler Cami

Terminal Cami

Toki Cami

Osmanlı Cami

Yenisanayi Cami

Gülpetek Sanayi Cami,

Mehmet Tönge Cami,

Hayırlar Cami,

Muratdede Cami,

Emre Cami,

Vanlı Cami,

Boylu Cami,

Gülcü Cami,

Dilara Cami,

DSİ Cami,

Özel İdare Cami,

Gülevler Cami,

Hamitabat Cami,

KYK Hz. Hamza Cami,

ITKM Pazarhal Cami,

Üniversite Camii

KAPALI ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINMAYACAK

Isparta'daki camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde de kapalı tutulacak. Cuma vaktinde namaz öncesi vaaz yapılmayacaktır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kronik hasta, 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlarımız ile hastalık belirtilerini taşıyanların mutlaka evlerinde kalmaları yönünde bilgilendirme yapılacaktır.

Ayrıca vatandaşların kendi seccadelerini ve maskelerini muhakkak yanlarına almaları konusunda uyarı geldi.