Isparta'da daire alev alev yandı

DHA 21 Ocak 2021 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:56

Bahçelievler Mahallesi 2936 Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında 3 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı dairede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Ailenin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binanın üst katından alevler yükselirken, diğer dairelerde oturanlar ise büyük panik yaşadı. İkinci katta oturan Suriyeli kadının yardımına ise polis ekipleri yetişti. Eve giren ekipler kadını hızla tahliye etti. Diğer dairelerde yaşayanlar da ekiplerin çalışmasıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgede toplanan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle takip etti.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.