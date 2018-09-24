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Isparta'da farklı noktalarda bulunan 2 kadın cesediyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Isparta’daki 2 ayrı noktada bulunan kadın cesetleriyle ilgili cinayet şüphesiyle 1 kişi tutuklandı.

  • İHA
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kentte önceki gece Gökçay Mesireliği ve Atış Poligonu civarında 50’li yaşlarda 2 kadın cesedi bulundu.  Cesetlerden birinin N.A.’ya ait olduğu tespit edilirken, henüz kimliği öğrenilemeyen diğer cesedin de aynı yaşlarda olduğu öne sürüldü.  Bulunan cesetlerle ilgili cinayet şüphesiyle 1 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan gerekli sorgulaması sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.
  

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