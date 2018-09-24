Isparta'da farklı noktalarda bulunan 2 kadın cesediyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Isparta’daki 2 ayrı noktada bulunan kadın cesetleriyle ilgili cinayet şüphesiyle 1 kişi tutuklandı.
- İHA
kentte önceki gece Gökçay Mesireliği ve Atış Poligonu civarında 50’li yaşlarda 2 kadın cesedi bulundu. Cesetlerden birinin N.A.’ya ait olduğu tespit edilirken, henüz kimliği öğrenilemeyen diğer cesedin de aynı yaşlarda olduğu öne sürüldü. Bulunan cesetlerle ilgili cinayet şüphesiyle 1 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan gerekli sorgulaması sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.
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