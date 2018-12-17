Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Isparta'da sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Isparta'da oturan Fatma (65) ve Mehmet Aybirdi (68) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayazmana Mahallesi 4414 Sokak'taki 2 katlı evin üst katında oturan Aybirdi çiftinin alt katında oturan kızları, bu sabah eve girdiğinde anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu. Kızlarının ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fatma ve Mehmet Aybirdi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sözün Bittiği Yer

Sözün Bittiği Yer

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA