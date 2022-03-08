İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3989
  • EURO
    15,6637
  • ALTIN
    923.802
  • BIST100
    1997.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı
Güncel

Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor.

AA8 Mart 2022 Salı 01:51 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 01:52
ABONE OL

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıfta okuyan Rabia Kallı'ya (20), 6 Mart'ta, İstanbul Caddesi'nde havlayan köpeklerden korkarak yola fırlaması sonucu otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Kallı, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kallı'nın babası Emin Kallı, gazetecilere, kızının köpekten korktuğu için yola sıçradığını, trafik kazasında yaralandığını öğrenince Muğla'dan Isparta'ya geldiğini söyledi.

Köpeklerin tehlike arz ettiğini dile getiren Kallı, "Kızım yoğun bakımda. Köpekleri severiz ama aileleri ciddi şekilde üzmeye başladı." dedi.

Kallı'nın kaza sırasında yanında olan arkadaşı Hilal Topçu ise kentte başıboş hayvanların çok saldırgan olduğunu, arkadaşının köpek sesiyle yola çıktığını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.