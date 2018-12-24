Isparta'da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı

Alınan bilgiye göre, sisin etkili olduğu Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun Yağbasan mevkisinde 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kara yolunda aksayan ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.