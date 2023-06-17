Ispartakule'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda 34 ESH 807 plakalı hafif ticari aracıyla ilerleyen S.C. (27), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla çapraz ateşe tutuldu.
Saldırganlara silahla karşılık veren S.C, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.C, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil toplayan polis, çok sayıda boş kovan buldu.
Saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.