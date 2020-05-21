21 Mayıs 2020 Perşembe 09:21 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:32

Bugüne kadar hemen her söylediği sözden çark eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ve vaatlerinin altının ne kadar boş olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar eleştiri getirdiği konularda söylediğinin tam tersini yaptığı icraatlarına bir yenisi daha eklendi. Üç gün önce "Makam aracı saltanatına son vereceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine 2 milyon TL'lik lüks makam aracı aldığı ortaya çıktı.

TASARRUF EDEBİYATI

Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs'ta parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Hükümet kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir: Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre, Hali hazırda Mercedes Vito Minibüs ve Mercedes S-350 model iki makam aracı bulunan Kılıçdaroğlu'nun, sözlerinin tam tersine değeri 2 milyon TL olan bir lüks makam aracı daha alarak kendisine makam aracı saltanatı kurduğu belirlendi.

Yeni lüks aracın markasının Audi A8 L olduğu öğrenildi. Aracının siparişinin ise 28-29 Mart'ta yapılması planlanan ve koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP 37. Olağan Kurultayı öncesinde verildiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun, yeni aracı kurultay sonrası kullanmayı planladığı ancak kurultayın ertelenmesinin ardından Audi A8 L'nin geldiği öğrenildi. Garajda tutulan 3000 cc motor hacmine sahip aracın fiyatının ise yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

'BU İSRAF DEĞİL Mİ?'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "CHP Genel Başkanı Kemal Bey'in yeni makam aracı. A8 L süper lüks Audi. Kemal Bey oldu mu şimdi? Başkalarını israfla, araç saltanatıyla suçluyorsun. Değeri 2 milyonu geçen bu araç israf değil mi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu daha önce de, "Başbakan olduğumda Mercedes'e binmeyeceğim, araba saltanatına son vereceğim" demişti. Ancak iki Mercedes marka makam aracının yanına şimdi bir lüks araç daha eklemesi tepkilere neden oldu.