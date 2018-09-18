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Avrupa Parlamentosu üyelerinin Gazze'ye girişinin İsrail tarafından engellendiğini duyurdu

AP'den yapılan yazılı açıklamada, altı milletvekilinden oluşan heyetin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarına düzenlediği üç günlük ziyaret çerçevesinde Gazze'ye giriş talep ettiği ancak İsrail'in izin vermediği belirtildi.

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Ziyaretin amacının yıllardır süren ablukanın Gazze'deki insani durum üzerindeki etkisini tespit etmek olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in 2011 yılından bu yana AP heyetlerinin ziyaretlerini engellediği kaydedildi.

Heyetin Doğu Kudüs'teki çalışmalarını bugün tamamladıktan sonra perşembe günü Gazze'yi ziyaret etmek için resmi talepte bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki Filistin halkının içme suyu, gıda, eğitim, barınak ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heyet Başkanı Neoklis Sylikiotis, "İsrail'in AP'nin Gazze'ye girişini engellemesi sistematik bir hal haldı. Bu keyfi ve kabul edilemez bir davranış." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Gazze'deki mevcut durumu AP'nin kendi gözüyle görmesini engellemeye çalıştığını belirten Sylikiotis, "İsrail'in utandığı ve Gazze halkının gerçekten ne kadar kötü bir durumda olduğunu göstermekten korktuğu çok açık." açıklamasını yaptı.

Sylikiotis, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze ablukasını sonlandırması için baskı yapma çağrısında bulundu.

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