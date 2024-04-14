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İsrail, Gazze'de soykırımı sürdürüyor

Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 'soykırımı' sürdürdüğünü bildirdi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 17:34 - Güncelleme:
İsrail, Gazze'de soykırımı sürdürüyor
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Bünyesinde Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) gibi çeşitli Filistinli grupları barındıran İslami ve Ulusal Güçler, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilere saldırısına dair yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun bugün aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan sivilleri hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusunun her yerde Filistin halkına yönelik soykırımını, terörizmini ve savaş suçlarını sürdürdüğü" belirtildi.

İsrail'in uluslararası karar ve sözleşmeleri ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in esir takası anlaşmasına varılması için sarf edilen arabuluculuk çabalarını açıkça başarısızlığa uğratma çabasında olduğu kaydedildi.

- İSRAİL ORDUSUNDAN EVİNE DÖNMEK İSTEYENLERE SALDIRI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıkan yüzlerce Filistinlinin bugün İsrail ordusunun top atışlarına maruz kalması sonucu, biri kadın 5 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne izin verdiği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu" ifade etmişti.

Adraee, "Gazze'nin kuzeyi henüz bir savaş alanı, bölgeye geri dönüşe izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

  • soykırım
  • Filistinli gruplar
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