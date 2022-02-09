İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:29

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, tutuklu sanıklar Arapça tercüman aracılığıyla savunmalarını yaptı.

Gizli bilgi ve verileri temin ederek ülke güvenliğini tehdit edecek şekilde servis ettiği iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jaser H.J. Alsoudi, Ahmad Zaid ve Abdülkadir Barakat'ı tanımadığını belirterek, "Gazze'de yaşayan amcamın oğlu havale geleceğini söyledi. Gazze'ye havale olmadığı için benim almamı istedi. Havaleyi alıp amcamın oğluna gönderecektim. Gidip aldım. Daha sonra amcamın oğlunun söylediği başka bir havale ofisinden parayı amcamın oğluna gönderdim. Bunların hepsi bir saat sürdü. Sonra işe döndüm. Hepsi bundan ibaret." dedi.

Amcasının kalp rahatsızlığı olduğunu ve bu paranın amcasının tedavisi için gönderildiğini anlatan Alsoudi, "Türkiye'ye geldiğimden beri bana gelen, benim teslim aldığım tek havaledir. Amcamın oğluna 'Bu para kimden gelecek?' diye sorduğumda 'Arkadaşımdan' dedi. Makbuzun üzerinde gönderen kişinin ismi yerinde 'Sıfır' yazıyordu." diye konuştu.

Sanıklardan Mohammed H.I. Barazaq da havale meselesinin doğru olduğunu ve Ankara'da yaşayan yengesinin kardeşinin kendisini aradığını anlatarak, "Bana havale gelecek, İstanbul'a gelerek alabilir misin?' diye sordu. Gidip havaleyi aldım. İstanbul'a gelip parayı alıp gitti. 5 bin dolardı." dedi.

Yasin M.A. Abufesetfes ise 26 Ocak 2021 tarihli havaleyi almadığını, 11 Nisan 2021 tarihli havalenin ise Konya'da teslim edildiğini ve o tarihte İstanbul'da bulunduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bu iki havaleyi de kesinlikle hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bahsedilen telefon numaraları bana ait değildir. Ahmed Zaid ve Abdülkadir Barakat'ı tanımam. İlk defa duydum. Ailemde İsrail ile savaşırken şehit düşenler var. Casusluk ya da işbirlikçiliği aklımdan bile geçirmedim. Böyle bir şey olsa ben ve ailem Gazze'de bir daha güneş yüzü bile göremeyiz. Casusluk iddiası çok ağır bir şey. Böyle bir şey olması mümkün değil."

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasına yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.