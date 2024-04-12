İsrail ordusu TRT ekibini hedef aldı! Gazze'deki hükümet: Kasıtlı yapıldı

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı.



Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, bugün Nusayrat Mülteci Kampı'nda devam eden saldırılarında gazetecilik görevini yaparken kasten 3 Filistinli gazeteciyi hedef alarak soykırım savaşını devam ettirdiğini ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirildi. "İsrail, basın yeleği giyen üç gazeteciyi açıkça hedef aldı." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırılar sonucu Şehade'nin bacağının kesildiği ve diğer iki gazetecinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu vurgulanarak, 7 Ekim'den bu yana 140 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinden ABD'yi sorumlu tutarken, gazetecilerin görevini yapmaktan saldırılarla alıkonulduğunu ve gerçeğin gizlendiğini belirtti.

ÇELİK, İSRAİL'İN TRT ARAPÇA EKİBİNE YÖNELİK SALDIRISINI LANETLEDİ



İsrail'in TRT Arapça ekibine yönelik saldırısını lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz" dedi.

FAHRETTİN ALTUN: İSRAİL, KATLİAMLARININ GÖRÜNMEMESİ İÇİN GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR



İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef alması hız kesmeden devam ediyor. Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu. Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalmasının da İsrail'i cesaretlendirdiğini vurgulayan Altun, "Artık yeter. Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI'DAN İSRAİL'İN TRT EKİBİNE SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampını bombalamasıyla ilgili, şu bilgileri paylaştı:

"Katil İsrail, Nuseyrat Kampı'nda TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum'un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum."

KURTULMUŞ'TAN, GAZZE'DE GÖREVLİ GAZETECİLERE 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katil İsrail yönetiminin Gazze Nuseyrat Kampı'nda gazetecilere düzenlediği saldırıda yaralanan TRT Arabi kameramanı Sami Şahada'ya Rabb'imden acil şifa diliyor, sahada canları pahasına görev yapan tüm basın mensuplarına ve TRT ailesine 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Her geçen gün artan İsrail vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alarak hakikati savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'de sürdürmüş olduğu katliam, bütün insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Sistematik olarak işlenen bu insanlık suçuna karşı sessiz kalan uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

