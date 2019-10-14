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İsrail polisi Kudüs Valisi Adnan Gays'ı gözaltına aldı

İsrail polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

  • AA
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Kudüs Valisi Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı belirtildi.

Kudüs Valisi'nin birçok defa gözaltına alınarak kovuşturmaya maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, Gays'ın bir kez daha gözaltına alınması kınandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail polisinin Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Kudüs Bölge Sorumlusu Şadi Mutavvir ile Kudüs'e bağlı İseviyye Mahallesi Sorumlusu Yasir Derviş'i de gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail polisince en son nisan ayında gözaltına alınan Kudüs Valisi Gays, geçen yıl da birçok kez gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemelerce serbest bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği bir uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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