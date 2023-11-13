İsrail'e destek veren firmalar için boykot kararı aldılar

Buna göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin sosyal tesislerinde İsrail'e destek veren firmaların ürünleri satılmayacak.

Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Şahin, "İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı saldırılarla insanlık suçu işleyerek, soykırım uygulamaktadır. Biran önce uluslararası kamuoyunda yapılan bu saldırılara son vermelerini diliyoruz."dedi.

Trakya Üniversiteler Birliğinde yer alan üniversitelerin sosyal tesislerinde İsrail'e yardım ettiği bilinen şirketlerin mallarının olmayacağını aktaran Şahin, "İsrail'in yaptığı soykırıma varan bu saldırıları lanetliyor ve kınıyoruz. Hem de İsrail menşeili ürünleri üniversitelerimizin sosyal işletmelerinde satılmasını ve kullanılmasını boykot ediyoruz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

Şahin, boykot kararının üniversitelerin rektörleri ile istişare edilerek alındığını dile getirdi.