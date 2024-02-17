İsrail'in Filistin Kızılayı ile ilgili iddiası asılsız çıktı

Gallant, Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nda 7 Ekim'de çekilen ve yaralı bir Kassam Tugayları üyesine yardım eden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı.



Görüntüler üzerinden Gallant, "Filistin Kızılayı çalışanlarının yaralı Kassam Tugayları üyesini tedavi ettiğini" ileri sürdü.



Ancak söz konusu görüntüde yer alan ambulansın Filistin Kızılayına değil Kassam Tugaylarına ait sağlık servisi ambulansı olduğu belirlendi.



İddialar üzerine açıklama yapan Filistin Kızılayı, görüntüde yer alan ambulans ve sağlık personelinin kendilerine ait olmadığını teyit etti.



Filistin Kızılayı ekipleri ve gönüllülerinin Kızılhaç Kızılay Hareketinin insani ilkelerine, özellikle tarafsızlığa uymaya kararlı olduğu vurgulan açıklamada, "Filistin Kızılayı, tıbbi tedavinin herkes için bir hak olduğunu ve hangi mensubiyetten olursa olsun ihtiyacı olan herkese sağlanması gerektiğini savunuyor." ifadelerine yer verildi.

