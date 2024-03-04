İsrail'in Gazze'de kurduğu ''kanlı pusu''ya Alman Başpiskopos'tan tepki yağdı!

Katolik Kilisesi bünyesindeki Alman Piskoposlar Konferansı (DBK) Ortadoğu Çalışma Grubu Başkanı Başpiskopos Udo Bentz, İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere saldırısının Gazze'deki kabul edilemez insani durumun yeni bir kanıtı olduğunu ifade etti.

"KABUL EDİLEMEZ!"

Paderborn Başpiskoposluğuna atanan Udo Bentz, Alman Piskoposlar Konferansı'na ait X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Gazze'de yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yaşananları felaket olarak nitelendiren Bentz, bunun "şok edici" bir durum olduğunu belirterek, "(Bu) Gazze Şeridi'nin tamamında sivil halkın maruz kaldığı kabul edilemez insani durumun bir başka kanıtıdır." dedi.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Olaylara ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılmasını isteyen Bentz, "Bu kadar çok insanın ölümünün ve İsrail askerlerinin ateşli silah kullanmasının nasıl gerçekleştiği açıklığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca, Kudüs'teki tüm patriklerin ve kilise liderlerinin Gazze Şeridi boyunca yardımların hızlı bir şekilde dağıtılmasına ve rehine ve tutukluların müzakere yoluyla serbest bırakılmasına olanak tanıyan acil ve sürekli bir ateşkes çağrısını destekliyorum." ifadelerini kullandı.