İsrail'in işgal ettiği Gazze topraklarında soykırıma varan katliamları sürerken, çeşitli medya kanalları ve sosyal medya hesaplarından Filistinli gruplara yönelik yalan haberler devam ediyor.
İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Filistin çatışması sürerken çeşitli sosyal medya hesaplarından Hamas'a yönelik ileri sürülen, "esir aldığı İsrailli kadına kendi çocuğunun etini yedirdi" iddialarının tamamen yalan olduğunu ispat etti.İddiaya konu olan görüntülerin 2017 yılında Irak Milletvekili Vian Dakhil'in terör örgütü DAEŞ'in kaçırdığı kadınlarla ilgili röportajından alındığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tarafından ortaya çıkarıldı.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir röportajla ilgili, "Hamas, esir aldığı İsrailli kadına kendi çocuğunun etini yedirdi" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 20, 2023
İddiaya konu görüntüler, 2017 yılında Irak Milletvekili Vian Dakhil'in terör örgütü DAEŞ'in kaçırdığı kadınlarla ilgili... pic.twitter.com/uRp0kjpldv