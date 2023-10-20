İsrail'in işgal ettiği Gazze topraklarında soykırıma varan katliamları sürerken, çeşitli medya kanalları ve sosyal medya hesaplarından Filistinli gruplara yönelik yalan haberler devam ediyor.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Filistin çatışması sürerken çeşitli sosyal medya hesaplarından Hamas'a yönelik ileri sürülen, "esir aldığı İsrailli kadına kendi çocuğunun etini yedirdi" iddialarının tamamen yalan olduğunu ispat etti.

İddiaya konu olan görüntülerin 2017 yılında Irak Milletvekili Vian Dakhil'in terör örgütü DAEŞ'in kaçırdığı kadınlarla ilgili röportajından alındığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tarafından ortaya çıkarıldı.