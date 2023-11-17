İsrailli rehinelerin ailelerinden Başkan Erdoğan'a mektup! Nuh Albayrak: Netanyahu'dan ümidi kesmişler

İsrailli rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı.

CNN TÜRK'ün haberine göre, mektupta şu ifadeler yer aldı:

Ekselansları,

7 Ekim'de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.

Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz.

Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

Rehineler ve kayıp aileler forumu adına

Meirav Lesham Gonen - Romi'nin annesi

Malki Shem-Tov, Ömer'in babası

GÜNÜN MANŞETİ'NDE KONUŞULDU

Bu çarpıcı gelişme 24 TV'de yayınlanan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in katılımıyla gerçekleştirilen Günün Manşeti programında konuşuldu.

İsrailli ailelerin İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ümidi kestiklerini ifade eden Nuh Albayrak şu ifadeleri kullandı: Öğrendik ki birkaç gün önce Hamas'ın elinde rehin olan İsraillilerin aileleri, Sayın Erdoğan'a bir mektup göndermişler. Özü şu, Netanyahu'dan ümidi kesmişler. "Siz insani konularda çok duyarlısınız ve bu bölgede sözü geçen birisisiniz. Onun için sizden yardım istiyoruz" diyorlar. Sayın Erdoğan'ın duruşunun ne kadar değerli olduğunu anlamak lazım.