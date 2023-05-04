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İstanbul 3. bölge milletvekili adayları kimler? Seçim 2023: İstanbul 3. bölge ilçeleri ve milletvekilleri

İstanbul 3. bölge milletvekili adayları listesi seçimlere sayılı günler kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidecek. 26 siyasi parti, aday listesini geçtiğimiz günlerde YSK'ya sundu. Böylece İstanbul 3. bölge milletvekili adayları belli oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İstanbul 3. Bölgede çok sayıda milletvekili çıkaracak. Peki İstanbul 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte İstanbul 3. bölge ilçeleri ve milletvekilleri

4 Mayıs 2023 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
İstanbul 3. bölge milletvekili adayları kimler? Seçim 2023: İstanbul 3. bölge ilçeleri ve milletvekilleri
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14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 28. Dönem Milletvekili seçimleri için siyasi partilerin aday listeleri belli oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İstanbul 3. bölge milletvekili adaylarını belirledi. İstanbul'da il genelinde toplamda 98 milletvekili TBMM'de görev alacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları isim listesi haberimizde yer alıyor. Peki İstanbul 3. bölge milletvekili adayları kimler oldu? İşte partilerin İstanbul 3. bölge milletvekili adaylarının isimleri...

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE HANGİ İLÇELER?

İstanbul iline ait üç seçim bölgesi arasında üçüncü bölge olarak adlandırılan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

İstanbul'da il genelinde toplamda 98 milletvekili çıkaracak. 5 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu İstanbul 3. Bölgede ise 36 milletvekili çıkacak.

AK PARTİ İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ

İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN

İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL

İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU

İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ

İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK

İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ

İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU

İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM

İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK

İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN

İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ

İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI

İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE

İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI

İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU

İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER

İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ

İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ

İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN

İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT

İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU

İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN

İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI

İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ

İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ

İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL

İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN

İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN

İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN

İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK

İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR

İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI

İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR

İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY

İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK

İSTANBUL-3 3 TÜRKAN ELÇİ

İSTANBUL-3 4 İLHAN KESİCİ

İSTANBUL-3 5 ZEYNEL EMRE

İSTANBUL-3 6 MUSTAFA YENEROĞLU

İSTANBUL-3 7 BÜLENT KAYA

İSTANBUL-3 8 DOĞAN DEMİR

İSTANBUL-3 9 ÖZGÜR KARABAT

İSTANBUL-3 10 MEDENİ YILMAZ

İSTANBUL-3 11 TURAN TAŞKIN ÖZER

İSTANBUL-3 12 DORUK BULUT

İSTANBUL-3 13 OĞUZ KEMAL YAKAR

İSTANBUL-3 14 TURGAY ÖZCAN

İSTANBUL-3 15 FEVZİ DONAT

İSTANBUL-3 16 UTKU CANER ÇAYKARA

İSTANBUL-3 17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK

İSTANBUL-3 18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ

İSTANBUL-3 19 RECEP KARAKOÇ

İSTANBUL-3 20 BURAK YILDIRIM

İSTANBUL-3 21 EDA KURT

İSTANBUL-3 22 KAZIM ÖZEREN

İSTANBUL-3 23 MARGARİT DİKME

İSTANBUL-3 24 MEHTAP ALBAYRAK

İSTANBUL-3 25 NAZLI AKYÜZ

İSTANBUL-3 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU

İSTANBUL-3 27 SİNAN KARAHAN

İSTANBUL-3 28 SİNEM ÖZCAN

İSTANBUL-3 29 SÜLEYMAN ŞAFAK

İSTANBUL-3 30 CEMAL DOĞAN

İSTANBUL-3 31 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK

İSTANBUL-3 32 TURGUT KOÇ

İSTANBUL-3 33 SERVER GÖKMEN

İSTANBUL-3 34 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ

İSTANBUL-3 35 NEŞE KIYIK

İSTANBUL-3 36 YAREN KARACA

İYİ PARTİ İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERSİN BEYAZ

SEYİTHAN İZSİZ

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ŞÜKRÜ KULEYİN

CELAL KARAPINAR

HAMZA YURTSEVER

ALİ KIDIK

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

METİN BOZKURT

FEVZİ FATİH OĞUZ

ETHEM BAYKAL

ÜLKÜ AYAYDIN

DOĞAN AVCI

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

AYHAN BÖLÜKBAŞI

METE KOCA

SURURİ KARABAL

NAZMİYE İZGİN

SEVİNÇ GÜMÜŞ

MEHMET ALİ UYKUR

ZEKİ BULGAN

ARZU ÖNŞEN

ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY

HÜRANA GÜNGÖR

MELİHA APAYDIN

ARZU ŞİMŞEK

BUSE ALBAYRAK

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

ATAKAN ÖZKAN

HASAN KAYA

ŞEREF TAMTÜRK

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

BURAK USTALI

KÜRŞAT ÖZER

SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN

FİLİZ ÇELİK

MHP İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 FETİ YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 İSMAİL FARUK AKSU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST

3 HAYATİ ARKAZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 ARZU ERDEM DOKTORA İŞ İNSANI

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI

6 DAVUT HASKIRIŞ LİSE İŞ İNSANI

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK YÜKSEK LİSANS SOSYOLOG / ANTROPOLOG

8 ÖZGE TEKOĞULLARI ÜNİVERSİTE MİMAR

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER YÜKSEK LİSANS UZMAN TIP DOKTORU

10 METİN ARI LİSE OTEL İŞLETMECİSİ

11 BAHATTİN ŞENGÜL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ

12 OSMAN BÜYÜKKAYA YÜKSEK LİSANS MİKROBİYOLOG

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI

14 ALPARSLAN ÇATAK LİSE İŞ İNSANI

15 İLKAY KAYMAK LİSE ESNAF

16 DİLARA ERKUT ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

17 ASLIHAN SOYLU ÖN LİSANS İŞ İNSANI

18 MUSTAFA SEPİN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

19 JASMİNA TÜRKOĞLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOG

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA ÜNİVERSİTE MEMUR

21 NERGİS GÖK LİSE FİLOLOG

22 OKAN DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

23 MESUT YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT

24 MUSTAFA ALP LİSE İŞ İNSANI

25 MEHMET BAŞAK LİSE İŞ İNSANI

26 MEHMET ŞENER ÇELİK LİSE İŞ İNSANI

27 BEKİR SITKI KARAUSTA YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

28 MEHMET GALİP DERE ÜNİVERSİTE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

29 ENES YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN LİSE İŞ İNSANI

31 HAKAN ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ

32 MEHMET GÜRBÜZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

34 MEHMET ALİ ÖZEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT YÜKSEK LİSANS FİNANSAL ANALİSTCİ

36 BÜLENT ÖZCAN ÜNİVERSİTE İŞÇİ

İstanbul 1.bölge hangi ilçeler, milletvekili adayları kimler?

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