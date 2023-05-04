14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 28. Dönem Milletvekili seçimleri için siyasi partilerin aday listeleri belli oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İstanbul 3. bölge milletvekili adaylarını belirledi. İstanbul'da il genelinde toplamda 98 milletvekili TBMM'de görev alacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları isim listesi haberimizde yer alıyor. Peki İstanbul 3. bölge milletvekili adayları kimler oldu? İşte partilerin İstanbul 3. bölge milletvekili adaylarının isimleri...
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE HANGİ İLÇELER?
İstanbul iline ait üç seçim bölgesi arasında üçüncü bölge olarak adlandırılan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.
İstanbul'da il genelinde toplamda 98 milletvekili çıkaracak. 5 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu İstanbul 3. Bölgede ise 36 milletvekili çıkacak.
AK PARTİ İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ
İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN
İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL
İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU
İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ
İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK
İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ
İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU
İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM
İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK
İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN
İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ
İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI
İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE
İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI
İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU
İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER
İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ
İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN
İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT
İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU
İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN
İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI
İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ
İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ
İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL
İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN
İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN
İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN
İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK
İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR
İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI
İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR
İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK
CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.
İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY
İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK
İSTANBUL-3 3 TÜRKAN ELÇİ
İSTANBUL-3 4 İLHAN KESİCİ
İSTANBUL-3 5 ZEYNEL EMRE
İSTANBUL-3 6 MUSTAFA YENEROĞLU
İSTANBUL-3 7 BÜLENT KAYA
İSTANBUL-3 8 DOĞAN DEMİR
İSTANBUL-3 9 ÖZGÜR KARABAT
İSTANBUL-3 10 MEDENİ YILMAZ
İSTANBUL-3 11 TURAN TAŞKIN ÖZER
İSTANBUL-3 12 DORUK BULUT
İSTANBUL-3 13 OĞUZ KEMAL YAKAR
İSTANBUL-3 14 TURGAY ÖZCAN
İSTANBUL-3 15 FEVZİ DONAT
İSTANBUL-3 16 UTKU CANER ÇAYKARA
İSTANBUL-3 17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
İSTANBUL-3 18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
İSTANBUL-3 19 RECEP KARAKOÇ
İSTANBUL-3 20 BURAK YILDIRIM
İSTANBUL-3 21 EDA KURT
İSTANBUL-3 22 KAZIM ÖZEREN
İSTANBUL-3 23 MARGARİT DİKME
İSTANBUL-3 24 MEHTAP ALBAYRAK
İSTANBUL-3 25 NAZLI AKYÜZ
İSTANBUL-3 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
İSTANBUL-3 27 SİNAN KARAHAN
İSTANBUL-3 28 SİNEM ÖZCAN
İSTANBUL-3 29 SÜLEYMAN ŞAFAK
İSTANBUL-3 30 CEMAL DOĞAN
İSTANBUL-3 31 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
İSTANBUL-3 32 TURGUT KOÇ
İSTANBUL-3 33 SERVER GÖKMEN
İSTANBUL-3 34 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
İSTANBUL-3 35 NEŞE KIYIK
İSTANBUL-3 36 YAREN KARACA
İYİ PARTİ İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
ALİ KIDIK
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK
MHP İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FETİ YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 İSMAİL FARUK AKSU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
3 HAYATİ ARKAZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
4 ARZU ERDEM DOKTORA İŞ İNSANI
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
6 DAVUT HASKIRIŞ LİSE İŞ İNSANI
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK YÜKSEK LİSANS SOSYOLOG / ANTROPOLOG
8 ÖZGE TEKOĞULLARI ÜNİVERSİTE MİMAR
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER YÜKSEK LİSANS UZMAN TIP DOKTORU
10 METİN ARI LİSE OTEL İŞLETMECİSİ
11 BAHATTİN ŞENGÜL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ
12 OSMAN BÜYÜKKAYA YÜKSEK LİSANS MİKROBİYOLOG
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
14 ALPARSLAN ÇATAK LİSE İŞ İNSANI
15 İLKAY KAYMAK LİSE ESNAF
16 DİLARA ERKUT ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
17 ASLIHAN SOYLU ÖN LİSANS İŞ İNSANI
18 MUSTAFA SEPİN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
19 JASMİNA TÜRKOĞLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOG
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA ÜNİVERSİTE MEMUR
21 NERGİS GÖK LİSE FİLOLOG
22 OKAN DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
23 MESUT YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT
24 MUSTAFA ALP LİSE İŞ İNSANI
25 MEHMET BAŞAK LİSE İŞ İNSANI
26 MEHMET ŞENER ÇELİK LİSE İŞ İNSANI
27 BEKİR SITKI KARAUSTA YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
28 MEHMET GALİP DERE ÜNİVERSİTE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
29 ENES YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN LİSE İŞ İNSANI
31 HAKAN ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
32 MEHMET GÜRBÜZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
34 MEHMET ALİ ÖZEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT YÜKSEK LİSANS FİNANSAL ANALİSTCİ
36 BÜLENT ÖZCAN ÜNİVERSİTE İŞÇİ