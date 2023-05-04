İstanbul 1.bölge milletvekili adayları, seçimlerde sandık başına gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 504 kişi, en çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 643 bin 14 kişi oy kullanacak. İstanbul 1.bölge olarak belirlenen; Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçeleri için aday listesi kesinleşti. Buna göre; 2023 İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kimler? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti İstanbul 1.bölge milletvekili adayları
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i, 39 ilçesi bulunan İstanbul'da yer aldı.
Yurt içi ve dışında 191 bin 884 sandığın 30 bin 802'si İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek. Yurt içi ve dışındaki 64 milyon 113 bin 941 seçmenin 11 milyon 350 bin 971'i İstanbul'da kurulacak 1830 sandık alanında oy verecek.
İstanbul'daki seçmen sayısı 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 504 kişi oy kullanacak. En çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 643 bin 14 kişi sandığa gidecek.
İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?
İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.
İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?
14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için belirlediği aday listesinin detayları belli oldu. 2023 seçimleri listesinde; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölgede çok sayıda milletvekili çıkaracak. İşte İstanbul 1. bölge AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti 28. Dönem Milletvekili adayları
İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- MURAT KURUM
2- ERKAN KANDEMİR
3- HASAN TURAN
4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
5- HULUSİ ŞENTÜRK
6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
7- TUĞBA IŞIK ERCAN
8- İSMAİL ERDEM
9- YAHYA ÇELİK
10- BEHİYE EKER
11- SERKAN BAYRAM
12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
13- AZMİ EKİNCİ
14- NURETTİN ALAN
15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
16- LEMAN YENİGÜN
17- ESMA ERSİN
18- UMUT ARMAN SONAY
19- ALİ SEVİNÇ
20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
21- RÜSTEM KABİL
22- ALİ YAZLI
23- AYDOĞAN AHIAKIN
24- ZEYNETTİN AYDIN
25- CEMAL DONAT
26- EBRU SARACOĞLU
27- AYŞEGÜL ESRA ATİK
28- FATİH ÖGÜN
29- ZEYNEP BAYIR
30- MURAT AÇIK
31- VELİ ARSLAN
32- YUNUS FIRAT AYDIN
33- MUSTAFA NAİM YAĞCI
34- FURKAN GÖKGÖZ
35- NURETTİN ALAGÖZ
İSTANBUL 1.BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. OĞUZ KAAN SALICI
2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3. FETHİ AÇIKEL
4. GÖKHAN GÜNAYDIN
5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)
6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)
7. ELİF ESEN (DEVA)
8. HASAN KARAL (DEVA)
9. CEMAL ENGİNYURT (DP)
10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)
11. ALİ GÖKÇEK
12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
13. ÖZCAN BARİPOĞLU
14. SEVGİ KILIÇ
15. OLGUN ÇELİK
16. DOĞAN ÇAKMAK
17. KENAN OTLU
18. EFENDİ ARGUNŞAH
19. MURAT KANTEKİN
20. AYSEMİN GÜLMEZ
21. AHMET CAN YILMAZ
22. EBRU ZOR
23. ERDOĞAN ERDEN
24. FÜSUN SÖKMEZ
25. NECLA ERDEM
26. BÜLENT KULKULOĞLU
27. GÜLLÜ SARAN
28. YÜCEL OTO
29. NECDET AY
30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
31. HAKAN BEKAR
32. DURSUN CAN KIRTORUN
33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
34. HALE DİLEK TOSUN
35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- EDİP SEMİH YALÇIN
2- İZZET ULVİ YÖNTER
3- MEMET BÜLENT KARATAŞ
4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5- MURAT ŞAHİN
6- ŞAHİN GÜRZ
7- FADİME ERSOY DURSUN
8- BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9- HİLAL DİLBER
10- AFŞİN BİRBEN
11- İREM ÇELİK
12- ERDEM DOĞRUER
13- YİĞİT EMRE ALTUN
14- FATİH ERYILMAZ
15- FEVZİYE HASASU
16- BAYRAM BİNİCİ
17- AYSUN TURGUT BEŞOLUK
18- CAN ILDIRI
19- GÖKSAL BEŞKAYA
20- FİKRİ AY
21- İLKER ÇAKIROĞLU
22- YUNUS EMRE DURMUŞ
23- ŞENEL USTABAŞI
24- GÖKMEN KAYIKÇI
25- CEMAL ALTUNHAN
26- FATİH KAYA
27- MAHMUT COŞKUN
28- MURAT CAN AYDIN
29- SERDAR BIYIKOĞLU
30- MÜCAHİT GÜNGÖR
31- MUSTAFA YETER
32- HALİL İBRAHİM UZ
33- SUAT ALTUNKAYNAK
34- UMUT AKBULUT
35- OKAN ERTORUN
1.NİMET ÖZDEMİR
2.BURAK AKBURAK
3.MUSTAFA CİHAN PAÇACI
4.BAVER MİROĞLU
5.DURSUN ÇOLAK
6.TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
7.ALİ COŞKUN
8.EMİNE KÜÇÜKALİ
9.RAŞİT EMİR SÜER
10.MURAT KARAMAN
11.VEDAT BAYRAM
12.YÜCEL COŞKUN
13.OĞUZHAN HASAR
14.HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
15.CEVAT SARAÇ
16.YÜCEL AYDIN
17.MERAL ALEMDAR
18.AHMET ÇELEBİ
19.AHMET SELÇUK CAN
20.İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
21.AYSEL KIRALİ
22.HÜLYA ARICI
23.UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
24.BARIŞ TAVLAŞOĞLU
25.KADİR KÜRŞAT ARSLAN
26.BÜLENT ASLAN
27.RAMAZAN UĞURAL
28.MEHMET ERİŞEN
29.ARİF TEVETOĞLU
30.AYŞE KIRAÇ
31.ERDAL DEMİR
32.SEDAT GÜRKAN
33.SEVİM DEMİR
34.CELAL MAHMUT SOLAK
35.NAZLI YURDUSEVEN
İSTANBUL 1. BÖLGE YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- SIRRI SÜREYYA ÖNDER
2- KEZİBAN KONUKCU KOK
3- HAKAN ÖZTÜRK
4- TURGUT ÖKER
5- DERSİM DAĞ
6- ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
8- ABDULCEBAR BARIŞ
10- TUNCAY GÖKÇE
11- ERDAL GÜZEL
12- PERVİN TUNBUL
13- AYHAN ERGENÇ
14- ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU
15- DEVRİM ŞİMŞEK
16- BURCU AYYILDIZ
17- BEKİR KIRICI
18- SILA ÖZTÜRK
19- HÜSNÜ ALKAN
20- ÖZGÜL BİNGÖL
21- ALAETTİN ALTINTAŞ
22- NİLAY KUŞ
24- CEVRİYE AYDIN
25- ALİ ŞENGÜL
26- ZEKİNE TÜRKERİ
27- İSHAK KARAKAŞ
28- AYŞE TEPE DOĞAN
29- ALİ DOĞAN
30- AYTEN BİNGÖL
31- REŞİT KÖÇEROĞLU
32- ROZERİN KAYA
33- NEFİSE AKSOY
34- YILMAZ CESUR
35- YAĞMUR KAVAK