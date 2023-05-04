İstanbul 1.bölge milletvekili adayları, seçimlerde sandık başına gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 504 kişi, en çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 643 bin 14 kişi oy kullanacak. İstanbul 1.bölge olarak belirlenen; Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçeleri için aday listesi kesinleşti. Buna göre; 2023 İstanbul 1. bölge milletvekili adayları kimler? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti İstanbul 1.bölge milletvekili adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i, 39 ilçesi bulunan İstanbul'da yer aldı.

Yurt içi ve dışında 191 bin 884 sandığın 30 bin 802'si İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek. Yurt içi ve dışındaki 64 milyon 113 bin 941 seçmenin 11 milyon 350 bin 971'i İstanbul'da kurulacak 1830 sandık alanında oy verecek.

İstanbul'daki seçmen sayısı 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 504 kişi oy kullanacak. En çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 643 bin 14 kişi sandığa gidecek.

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?



14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için belirlediği aday listesinin detayları belli oldu. 2023 seçimleri listesinde; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölgede çok sayıda milletvekili çıkaracak. İşte İstanbul 1. bölge AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti 28. Dönem Milletvekili adayları



İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MURAT KURUM

2- ERKAN KANDEMİR

3- HASAN TURAN

4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

5- HULUSİ ŞENTÜRK

6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

7- TUĞBA IŞIK ERCAN

8- İSMAİL ERDEM

9- YAHYA ÇELİK

10- BEHİYE EKER

11- SERKAN BAYRAM

12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

13- AZMİ EKİNCİ

14- NURETTİN ALAN

15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16- LEMAN YENİGÜN

17- ESMA ERSİN

18- UMUT ARMAN SONAY

19- ALİ SEVİNÇ

20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

21- RÜSTEM KABİL

22- ALİ YAZLI

23- AYDOĞAN AHIAKIN

24- ZEYNETTİN AYDIN

25- CEMAL DONAT

26- EBRU SARACOĞLU

27- AYŞEGÜL ESRA ATİK

28- FATİH ÖGÜN

29- ZEYNEP BAYIR

30- MURAT AÇIK

31- VELİ ARSLAN

32- YUNUS FIRAT AYDIN

33- MUSTAFA NAİM YAĞCI

34- FURKAN GÖKGÖZ

35- NURETTİN ALAGÖZ

İSTANBUL 1.BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. OĞUZ KAAN SALICI

2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

3. FETHİ AÇIKEL

4. GÖKHAN GÜNAYDIN

5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)

6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)

7. ELİF ESEN (DEVA)

8. HASAN KARAL (DEVA)

9. CEMAL ENGİNYURT (DP)

10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)

11. ALİ GÖKÇEK

12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ

13. ÖZCAN BARİPOĞLU

14. SEVGİ KILIÇ

15. OLGUN ÇELİK

16. DOĞAN ÇAKMAK

17. KENAN OTLU

18. EFENDİ ARGUNŞAH

19. MURAT KANTEKİN

20. AYSEMİN GÜLMEZ

21. AHMET CAN YILMAZ

22. EBRU ZOR

23. ERDOĞAN ERDEN

24. FÜSUN SÖKMEZ

25. NECLA ERDEM

26. BÜLENT KULKULOĞLU

27. GÜLLÜ SARAN

28. YÜCEL OTO

29. NECDET AY

30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

31. HAKAN BEKAR

32. DURSUN CAN KIRTORUN

33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

34. HALE DİLEK TOSUN

35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- EDİP SEMİH YALÇIN

2- İZZET ULVİ YÖNTER

3- MEMET BÜLENT KARATAŞ

4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5- MURAT ŞAHİN

6- ŞAHİN GÜRZ

7- FADİME ERSOY DURSUN

8- BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9- HİLAL DİLBER

10- AFŞİN BİRBEN

11- İREM ÇELİK

12- ERDEM DOĞRUER

13- YİĞİT EMRE ALTUN

14- FATİH ERYILMAZ

15- FEVZİYE HASASU

16- BAYRAM BİNİCİ

17- AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18- CAN ILDIRI

19- GÖKSAL BEŞKAYA

20- FİKRİ AY

21- İLKER ÇAKIROĞLU

22- YUNUS EMRE DURMUŞ

23- ŞENEL USTABAŞI

24- GÖKMEN KAYIKÇI

25- CEMAL ALTUNHAN

26- FATİH KAYA

27- MAHMUT COŞKUN

28- MURAT CAN AYDIN

29- SERDAR BIYIKOĞLU

30- MÜCAHİT GÜNGÖR

31- MUSTAFA YETER

32- HALİL İBRAHİM UZ

33- SUAT ALTUNKAYNAK

34- UMUT AKBULUT

35- OKAN ERTORUN

İSTANBUL 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.NİMET ÖZDEMİR

2.BURAK AKBURAK

3.MUSTAFA CİHAN PAÇACI

4.BAVER MİROĞLU

5.DURSUN ÇOLAK

6.TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

7.ALİ COŞKUN

8.EMİNE KÜÇÜKALİ

9.RAŞİT EMİR SÜER

10.MURAT KARAMAN

11.VEDAT BAYRAM

12.YÜCEL COŞKUN

13.OĞUZHAN HASAR

14.HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU

15.CEVAT SARAÇ

16.YÜCEL AYDIN

17.MERAL ALEMDAR

18.AHMET ÇELEBİ

19.AHMET SELÇUK CAN

20.İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

21.AYSEL KIRALİ

22.HÜLYA ARICI

23.UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

24.BARIŞ TAVLAŞOĞLU

25.KADİR KÜRŞAT ARSLAN

26.BÜLENT ASLAN

27.RAMAZAN UĞURAL

28.MEHMET ERİŞEN

29.ARİF TEVETOĞLU

30.AYŞE KIRAÇ

31.ERDAL DEMİR

32.SEDAT GÜRKAN

33.SEVİM DEMİR

34.CELAL MAHMUT SOLAK

35.NAZLI YURDUSEVEN

İSTANBUL 1. BÖLGE YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- SIRRI SÜREYYA ÖNDER

2- KEZİBAN KONUKCU KOK

3- HAKAN ÖZTÜRK

4- TURGUT ÖKER

5- DERSİM DAĞ

6- ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN

8- ABDULCEBAR BARIŞ

10- TUNCAY GÖKÇE

11- ERDAL GÜZEL

12- PERVİN TUNBUL

13- AYHAN ERGENÇ

14- ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU

15- DEVRİM ŞİMŞEK

16- BURCU AYYILDIZ

17- BEKİR KIRICI

18- SILA ÖZTÜRK

19- HÜSNÜ ALKAN

20- ÖZGÜL BİNGÖL

21- ALAETTİN ALTINTAŞ

22- NİLAY KUŞ

24- CEVRİYE AYDIN

25- ALİ ŞENGÜL

26- ZEKİNE TÜRKERİ

27- İSHAK KARAKAŞ

28- AYŞE TEPE DOĞAN

29- ALİ DOĞAN

30- AYTEN BİNGÖL

31- REŞİT KÖÇEROĞLU

32- ROZERİN KAYA

33- NEFİSE AKSOY

34- YILMAZ CESUR

35- YAĞMUR KAVAK