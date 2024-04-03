İstanbul Adliyesinde ''Abdullah Zeydan'' provokasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

Adliye önündeki meydanda toplanan grup, Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararına ilişkin basın açıklaması yapmak istedi.

Polisler, Kağıthane Kaymakamlığının aldığı kararı gruptakilere aktardı.

Bunun üzerine aralarında avukatların da yer aldığı grup üyeleri, Beyoğlu'na giderek, açıklama yapacaklarını söyledi.

Grubun adliye önünde yeniden açıklama yapmak istemesi üzerine toplanma ve basın açıklamasının yasa dışı olduğuna yönelik uyarı anonsları yapıldı.

Buna rağmen basın açıklaması yapan gruptakiler ile polis arasında arbedede çıktı.



Slogan atmaya devam eden grup, adliye içerisine girmek istedi.

Adliye girişinde x-ray cihazlarının bulunduğu noktada yaşanan arbedede, aralarında avukatların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Polis, adliye önünde toplanan gruptakileri dağıttı.

