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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Epözdemir PKK soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Epözdemir PKK soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Epözdemir'in, 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama işlemleri sürüyor.

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