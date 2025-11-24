İSTANBUL 18°C / 9°C
İstanbul Barosu'na ''Minguzzi'' protestosu: Sizin çocuğunuz yok mu?

İstanbul Barosu'nun “Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklar” paneli, Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve bir grubun protestosuna sahne oldu.

24 Kasım 2025 Pazartesi 07:01
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından "Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ)" konulu bir panel düzenlendi.

Panelde, SSÇ'lere yönelik Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde avukat görevlendirmesine ilişkin analiz raporu değerlendirildi ve bu çocuklara verilecek hukuki destek tartışıldı. Panel, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin protestosuna sahne oldu.

"ÇOCUĞUNUZ YOK MU?"

Mattia Ahmet'in teyzesi Aylin Akıncılar ve beraberindeki grup, salonda pankartlar açarak "Mattia Ahmet için adalet!" sloganları attı. Grup üyeleri, kürsüdeki baro temsilcilerine "Sizin çocuğunuz yok mu?" ve "Suça sürüklendiğini söylediğiniz o kişiler yüzünden Ahmet şu an mezarda!" diye seslendi

